Defensa Nacional refuerza supervisión de operaciones de seguridad en el Bajo Aguán

Tegucigalpa- Las autoridades de Defensa Nacional confirmaron la continuidad de las labores de seguridad y seguimiento en diversas comunidades del departamento de Colón, tras realizar un recorrido por zonas aledañas a Rigores, en el municipio de Trujillo.

Como parte de las operaciones combinadas de resguardo militar que se desarrollan en el Bajo Aguán y municipios cercanos, el subsecretario de Defensa Nacional, Rafael Cano Martínez, efectuó supervisiones y visitas a puntos considerados estratégicos de la región.

La comunicación institucional detalló que, durante la gira, el funcionario constató el trabajo operativo que realizan de manera coordinada los elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y operadores de justicia desplegados en la zona, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener el orden público.

Las autoridades señalaron que la presencia del subsecretario en el sector reafirma el compromiso del Gobierno de supervisar directamente las acciones interinstitucionales encaminadas a garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de la población en una de las regiones más sensibles del país.LB