Defensa del Fiscal General presenta recurso de nulidad por querella de Cossette López

Tegucigalpa – La defensa del Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, presentó este martes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de nulidad para desestimar la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

La abogada Noelia Martínez se apersonó en la Sala de lo Constitucional para solicitud una audiencia Ad-Hoc conforme al principio de inocencia.

“Plantea la nulidad con todos los fundamentos especificos por el que no debería presentar la querella”, dijo la abogada defensora a periodistas que cubren la fuente judicial.

Advirtió que esta querella abre la puerta que ningún fiscal auxiliar brinde algún tipo de información sobre los casos o investigaciones.

La profesional del derecho mencionó que los hechos señalados en la querella carecen de delitos cometidos.

Argumentó que el Fiscal General está facultado a proporcionar cualquier tipo de información porque posee la titularidad del Ministerio Público y que casos pueden estar en secretividad.

El juez designado programó para el lunes 16 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia de conciliación entre la consejera López con su cliente.

La consejera denunció al Fiscal General por la comisión de los delitos de calumnia y revelación de secretos.

López alegó en la querella que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso y sin que existan pruebas formales en su contra.

La denuncia de la consejera establece que el Fiscal General la difamó y la prejuzgó públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. AG