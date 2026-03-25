Defensa de Romeo Vásquez presenta escrito para conocer sobre testigo protegido y señala que fiscal Zelaya “le volvió a mentir al pueblo hondureño”

Tegucigalpa – El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, a través de su apoderada legal, presentó un escrito al juzgado competente exigiendo información sobre un testigo protegido que habría declarado ante el Ministerio Público sobre el presunto narcovideo que, según el fiscal general suspendido Johel Zelaya, lo involucra con narcotráfico.

En su pronunciamiento a través de sus redes sociales, Vásquez Velásquez señaló que Zelaya “le volvió a mentir al pueblo hondureño y a la Comisión del Congreso Nacional”.

Lamentó el daño causado a su familia, así como a las abogadas Cossette López y Ana Paola Hall, al presidente del Congreso Tomás Zambrano, a la magistrada Miriam Barahona (QDDP) y a los testigos que comparecieron en su contra.

El exmilitar calificó el accionar de Zelaya como un “operador de justicia delincuencial” que ha provocado dolor, muerte y sangre derramada de ciudadanos inocentes, y enfatizó: “¡Honduras exige justicia!”.

Por su parte, Claudia Erazo, abogada de la defensa de Vásquez dijo que “nos presentamos nuevamente al juzgado de jurisdicción nacional solicitándole al coordinador nos informará sobre el expediente que fue mencionado por el fiscal general en su audiencia en comparecencia en el Congreso Nacional”.

Agregó que “no se puede estar pisoteando nombre de personas a su antojo como lo ha hecho el fiscal general, dando un número de expediente, que no tiene ninguna relación a nuestro representado, se nos ha informado que en mencionado expediente no pertenece a Romeo Vásquez Velásquez

Erazo afirmó que “dentro del Ministerio Público no existen más investigaciones, más la que se conoce que dio inicio a este desastre jurídico”, apuntó. IR