Defensa de Marco Antonio Vallecillo solicita su retorno al Poder Judicial tras anulación del proceso

Tegucigalpa– El abogado Marlon Arévalo, representante legal del juez Marco Antonio Vallecillo, informó que presentó una gestión ante la Corte Suprema de Justicia para que se aclare la situación laboral de su defendido, luego de que un recurso de amparo dejara sin efecto las actuaciones realizadas en el proceso judicial en su contra.

Arévalo explicó que, tras recuperar su libertad, Vallecillo acudió a la Corte acompañado de un notario para levantar un acta y conocer oficialmente cuál es su condición laboral.

Según el abogado, la resolución que otorgó el amparo anuló todo lo actuado, por lo que el caso vuelve al estado en que se encontraba antes del inicio del proceso.

Sostuvo que su cliente no está solicitando un reintegro, ya que, según afirma, nunca fue despedido formalmente del Poder Judicial. Argumentó que no existe una carta de despido ni un documento de suspensión en su expediente personal, por lo que únicamente solicita que se le permita retomar el ejercicio de sus funciones.

Señaló que la Ley de la Carrera Judicial establece que un juez solo puede ser separado definitivamente de su cargo cuando exista una sentencia condenatoria firme, situación que, aseguró, no ocurre en el caso de Vallecillo. Añadió que la Sala de lo Constitucional determinó que durante el proceso no se respetó el debido proceso, motivo por el cual fueron anuladas las actuaciones.

Indicó que corresponderá a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia decidir si Marco Antonio Vallecillo regresa al mismo cargo que desempeñaba o es asignado a otro puesto de igual o mejor categoría, conforme a las facultades administrativas de la institución. IR