Defensa de la exfiscal Francia Medina solicita revisión de medidas

San Pedro Sula, Cortés – Ante la Secretaría del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, la defensa técnica legal solicitó la revisión de la medida cautelar limitativa de la libertad impuesta a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.

Las Juezas que integran la Sala Quinta, admitieron el escrito y programaron para las 09:00 de la mañana del viernes 24 de julio la Audiencia de Revisión de Medidas.

El pasado 29 de junio las Juezas suspendieron la Lectura de la Sentencia y su notificación integra que estaba señalada para el martes 30 de junio.

El Tribunal, mañana se pronunciara sobre la competencia ya que desde esa fecha tuvo conocimiento de un escrito sometido por la misma defensa de la exfiscal Francia Medina, y se inhibió de seguir con la continuidad de la causa, ya que se presentó una Garantía de Inconstitucionalidad por la vía de excepción.

En ella se solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad en forma total y por razón de forma del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo N° 130-2017, al considerarla contraria a la Constitución de la República.

Eso provocó que el Tribunal remitiera de manera inmediata el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Sobre Justicia Constitucional debe emitir una resolución.

El pasado 27 de mayo se emitió el fallo de culpabilidad de Francia Sofía Medina Martínez, declarándola responsable penalmente por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y cuarenta y un (41) delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio del orden socioeconómico, la administración pública y la fe pública del Estado de Honduras.

Falta aún conocer la condena exacta que se dará a través de la lectura de la sentencia. JS