Defensa de JOH pide 40 años como sentencia mínima

NARCO DRAMA: Honduras Ex-Prez JOH Asks for 40 Years as Minimum Sentencing, Saying It Is Life / JOH pide 40 años como sentencia mínima, diciendo que es cadena perpetua – Inner City Press story: https://t.co/hprsp2W0vX Book / Libro: https://t.co/tIUIz3e3lx pic.twitter.com/4bbxF8mgAj