Defensa de JOH asegura que habría ganado la apelación en Estados Unidos

Tegucigalpa – El abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Stabile, afirmó que la defensa confiaba en obtener un fallo favorable en la apelación de la condena impuesta en Estados Unidos, incluso antes del indulto otorgado por el presidente Trump.

– El abogado pronunció un discurso en inglés ante decenas de simpatizantes de Hernández luego de su retorno a Honduras este domingo.

Stabile reveló que Hernández envió una carta personal al presidente Donald Trump en la que expuso los argumentos de su caso y cuestionó el trato que recibió durante el proceso judicial.

El defensor sostuvo que la estrategia legal contemplaba agotar todas las instancias judiciales disponibles.

«Estamos agradecidos por este indulto, pero al final del día hubiéramos ganado las apelaciones. Si hubiera otra corte, también las hubiéramos ganado. Estoy confiado en eso», aseguró.

Asimismo, Stabile defendió el sistema judicial estadounidense, aunque insistió en que el caso de Hernández presentó irregularidades y que por ello decidieron acudir a diferntes instancias, incluso con la carta a la Casa Blanc.

«No creo que el proceso en contra de él fue justo por muchas razones, pero por eso existen diferentes niveles de revisión. Se puede acudir a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema y, al final del día, al presidente de los Estados Unidos», indicó.

Finalmente, el abogado sostuvo que las acusaciones contra el exgobernante quedaron cerradas de forma definitiva, y descartó que un eventual cambio de administración en Estados Unidos pudiera reactivar el proceso penal contra Juan Orlando Hernández. AD