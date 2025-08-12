Defensa de dos imputados en crimen de ambientalista Juan López pedirán sobreseimiento definitivo

Tegucigalpa– La defensa de dos de los tres imputados en el asesinato del ambientalista Juan López pedirá al juez que lleva la causa sobreseimiento definitivo.

El próximo 14 de agosto se desarrollará la audiencia preliminar contra tres de los supuestos responsables de la muerte del también regidor de Tocoa, en el departamento de Colón.

El abogado Melvin Maldonado, apoderado legal de Lenin Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez dos de los tres acusados, indicó que solicitará el uso de un sobreseimiento definitivo por considerar que no existen indicios ni medios de pruebas suficientes para elevar la causa de sus representados a Juicio Oral y Público.

Agregó que la extracción de teléfonos celulares se realizó y el perito presentará la evaluación que confiamos que desvirtúe la participación de ambos imputados.

Recordó que en dicha extracción de la información participaron personeros del FBI.

Sostuvo que como defensa de dos de los tres acusados, hayan dos imputados que no tienen pruebas contra ellos, “se les desvincula porque no hay ningún indicio, ni pruebas que los señale como responsables”.

El 14 de septiembre de 2025, el defensor ambientalista de Guapinol, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón, Juan López fue asesinado. IR