Defensa de Carlos Zelaya entrega al MP una USB con pericia de narcovideo de 2013

Tegucigalpa – El abogado Marvin Cárcamo entregó este viernes al Ministerio Público dos informes técnicos, y una USB con la pericia del narcovideo que involucra a su representado Carlos Zelaya en una reunión con capos de la droga en la que se acuerda la entrega de aportes millonarios para la campaña electoral del Partido Libre en 2013.

De acuerdo al escrito presentado por el abogado la USB contiene nuevo video y audio que revela para quién fue asignado el financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2013.

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“Es la pericia relacionada al narcovideo donde en su momento filtraron un video que sale el exdiputado Carlos Armando Zelaya Rosales. En la USB se va a poder cotejar cuál es la realidad del mismo”, declaró Cárcamo a periodistas que cubren la fuente del Ministerio Público.

Relató que presentó una pericia que contiene dos informes técnicos, una USB con un video que muestra la realidad de las acusaciones que en su momento recibió el exsecretario del CN.

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Cárcamo apuntó que la visita al MP es como parte de la defensa procesal de Carlos Zelaya, quien está recibiendo tratamiento médico en un hospital de México.

El “narcovideo” -difundido en septiembre de 2024- fue grabado por los líderes de la estructura del narcotráfico “Los Cachiros”, Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, que se reunieron con Zelaya, el entonces alcalde de Tocoa, Adán Fúnez; y el abogado Carlos Muñoz para pactar la entrega de dinero de narcotraficantes a la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En el video también apareció reconocidos narcotraficantes hondureños como Ramón Matta Waldurraga, Héctor Fernández Rosa alias “Don H”, Carlos “El Negro” Lobo. JS