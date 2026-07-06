Defco reporta aumento de precio en nueve productos de la canasta básica durante el fin de semana

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, reportó hoy que durante el monitoreo de precios que se realizó durante el fin de semana se identificó que nueve productos de la canasta básica aumentaron de precio.

El frijol rojo de primera continúa al alza y pasó de 2 mil 200 a 2 mil 400 lempiras el quintal, detalló.

El cartón de huevos también registró un incremento y pasó de 110 a 115 lempiras, precisó.

El elote en bandeja aumentó de 35 a 50 lempiras, mientras que la lechuga, el pataste y la papa subieron cinco lempiras cada uno, agregó.

El monitoreo identificó dos productos con rebajas, enfatizó el defensor de los derechos de los consumidores.

El culantro de Castilla redujo su precio de 20 a 15 lempiras, mientras que el banano verde bajó 83 centavos, por lo que ahora se comercializa a 2.50 lempiras la unidad.

De acuerdo con el monitoreo realizado en los principales mercados del país, 11 productos variaron de precio, de los cuales nueve aumentaron y solo dos registraron rebajas, resumió.

Irías insistió que después de varias semanas con tendencia a la baja en los precios de los combustibles ya se debería reflejar en los costos de la canasta básica, contrariamente la canasta básica va de aumento en aumento cada semana, lamentó. (RO)