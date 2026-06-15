Defco registra alzas en 16 productos de la canasta básica

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, informó este domingo que un total de 16 productos de la canasta básica mostraron alzas este fin de semana.

Lo anterior se debe al impacto climático y la inflación así como los efectos de la guerra sostenida en Medio Oriente.

Uno de los productos que más alza registró es la medida de frijol, en algunos lugares el incremento fue de 10 lempiras, por lo que algunos mercados se cotizan a 120 lempiras, dijo.

El cartón de huevo también subió entre cinco y diez lempiras en algunos lugares, por lo que hoy se cotiza hasta en 110 lempiras, agregó.

El pataste, la papa, el chile y el brócoli figuran entre los productos que muestran variación de precio esta semana, añadió.

Destacó que durante las últimas semanas se han registrado rebajas en los precios de los combustibles, pero no así en los productos de la canasta básica.

Este es el momento para que los empresarios que aumentaron sus precios durante la escalada de los precios de los combustibles, también hagan ajustes hacia la baja en los productos alimenticios, reclamó el defensor de los consumidores.