Defco prevé “rebajas significativas” en precios de combustibles en próximas semanas

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, señaló que Honduras podría experimentar “rebajas significativas” en los precios de los combustibles en las próximas semanas.

Detalló que durante 13 semanas consecutivas no se habían presentado rebajas en los precios de los derivados del petróleo, pero hoy se amaneció con “la buena noticia” de rebajas superiores a los tres lempiras.

La gasolina súper registró una rebaja de 3.63 lempiras, su nuevo precio es de 141.98 lempiras por galón.

Entre tanto, la gasolina regular bajó 3.45 lempiras, por lo que, su valor actual es de 131.40 lempiras el galón.

Lo anterior se debe a acuerdos diplomáticos en el conflicto de Medio Oriente, explicó Irías.

Dichos acuerdos provocaron que el barril del crudo bajara de los casi 100 dólares a los 92 dólares.

Sí esa tendencia se mantiene, Honduras experimentará rebajas significativas en los precios de los combustibles las siguientes semanas, explicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a lrán e Israel a dejar de atacarse, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

«Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente», indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Si los acuerdos diplomáticos prevalecen se verán reflejados en más reducción de los costos de los combustibles, dijo Irías.