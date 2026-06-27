Defco pide revisión de tarifas del transporte y de más de 50 productos de la canasta básica

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, exigió hoy una revisión a las tarifas del transporte y precio de más de 50 productos de la canasta básica.

“Así como todos se dispararon a exigir incrementos durante la escalada de precios de combustibles o los trasladaron a la canasta básica, con esa misma moral deberían trasladar los alivios de la rebaja al precio de los combustibles”, expresó el defensor de los derechos de los consumidores.

Detalló que tras cinco semanas de descensos en los precios de los carburantes suman más de 15 lempiras.

Eso ya debería tener un reflejo en el precio del transporte y los productos de la canasta básica.

Insistió que cuando los precios de los combustibles aumentaron todos los sectores pedían aumento o trasladaron los costos a la canasta básica.

Ahora que los precios de los combustibles bajan se hacen los desentendidos, lamentó Irías.

El viernes, la Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios en los combustibles que entrará en vigor el 29 de junio de 2026, reflejando rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un precio de L132.30, con una disminución de L2.92, mientras que la regular baja L2.68, situándose en L122.35.

Pese a varias semanas de rebajas en los precios, estos no se traducen en reducción de costos en la adquisición de la canasta básica o en el pago de servicios como el transporte urbano.(RO)