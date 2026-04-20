Defco: Impacto del combustible sigue presionando precios de productos de la canasta básica

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, alertó sobre una escalada inflacionaria que está golpeando severamente el bolsillo de los consumidores hondureños.

Según las proyecciones de la organización, el costo general de la canasta básica ha experimentado un alza de varios productos de entre el 3 % y el 5 %, impulsado principalmente por el costo de los carburantes.

Irías subrayó que el incremento en el precio de los combustibles es el detonante principal de esta crisis, destacando una anomalía en el mercado: el diésel ya es más caro que la gasolina superior.

«El impacto es fuerte. El diésel ha superado prácticamente por 1.73 lempiras a la gasolina superior. Mientras la superior se cotiza en 138.33 lempiras, el diésel ha alcanzado los 140.09 lempiras», detalló el defensor del consumidor.

Carnes y lácteos: Los productos más afectados

A pesar de que el promedio general ronda el 5%, ciertos productos esenciales han registrado incrementos de doble dígito, llegando incluso al 10% o más. Entre los aumentos más alarmantes destacan, las carnes que según datos del defensor ya registran cuatro incrementos consecutivos, acumulando un alza de entre 13 y 15 lempiras y los lácteos, que presentan un aumento aproximado del 15%.

El titular de Defco aclaró que, si bien el combustible es un factor determinante, no es el único responsable de la situación. Es necesario realizar un análisis ponderado de otros costos de producción que también están presionando los precios al alza en las últimas semanas.

Ante este panorama, la población enfrenta un escenario de incertidumbre económica donde los productos de consumo diario siguen alejándose del poder adquisitivo del hondureño promedio. LB