Defco alerta sobre desabastecimiento de carne de res en mercados de Honduras

Tegucigalpa – El presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, alertó hoy sobre un desabastecimiento de carne de res en carnicerías y mercados del país.

Dicha situación afecta tanto la disponibilidad del producto como los precios al consumidor, advirtió el defensor de derechos humanos.

“Las carnicerías están reportando un desabastecimiento relativo en cuanto a la cantidad de productos que ellos demandan para satisfacer las exigencias de los clientes y les está llegando menos carne”, explicó Irías.

Acotó que el desabastecimiento de la carne de res se registra desde hace varias semanas.

Agregó que, “ese fenómeno se está dando semanas atrás y esto también obedece a que la carne está saliendo fuera del país, está saliendo para otros mercados como Guatemala”.

En el mismo orden, algunos comerciantes han reportado desabastecimiento de este productos en algunos mercados del país.

“La carne de res prácticamente en algunos mercados ya está en 100 y hasta 105 lempiras, de continuar esta falencia en la cadena de suministro, es proclive para que el precio siga al alza”, señaló Irías. (RO)