Deducciones a diputados faltistas suman 700 mil lempiras; mayoría de sancionados pertenecen a Libre

Tegucigalpa – La Pagaduría del Congreso Nacional informó hoy que suma más de 700 mil lempiras en deducciones a diputados faltistas y a quienes han interrumpido la labor legislativa en el primer poder del Estado.

En ese orden, el presidente del Congreso Nacional detalló que al diputado que no está presente en el hemiciclo al momento en que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, pasa lista se le deduce el día de salario, lo que equivale a unos tres mil lempiras por día por cada diputado propietario.

“Lo que se busca es que el Congreso Nacional sea un lugar de debate, que tenga orden, que sea de diálogo, donde se planteen sus ideas”, dijo.

Recordó que los legisladores deben ser ejemplo para la sociedad, y cuestionó que, si en el hemiciclo ellos se agarran a patadas o se insultan, no dan un buen ejemplo.

De acuerdo a los datos divulgados en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el mes de enero, cuando los diputados sesionaron cinco días, la deducción por ausentismo de 12 diputados (seis propietarios y seis suplentes) fue de 29 mil 472 lempiras con 52 centavos.

El siguiente mes, la deducción se aplicó a seis parlamentarios, por un monto de 18 mil 632 lempiras con 15 centavos, de acuerdo a estos registros públicos.

El presidente Zambrano indicó que la deducción más fuerte se aplicó a unos 15 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el equivalente a 15 días de salario.

“Esto equivale a unos 45 mil lempiras en promedio”, dijo al agregar que solo con esa deducción la cifra supera los 500 mil lempiras y la deducción de salarios por inasistencia diaria anda en al menos 200 mil lempiras.