Decreto de emergencia está bien, pero, se debe ir más allá, los problemas de salud son profundos, advierten presidente de ANEEAH

Tegucigalpa– El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, describió la situación del sistema sanitario nacional como “moribunda”, tras décadas de abandono y con un riesgo real de colapso total.

Orellana aseguró que el personal de salud vive a diario la desesperación de no poder brindar respuestas a los pacientes. “Ya nos da vergüenza decir en los hospitales y centros de salud que no hay y que no podemos resolverles sus problemas. Hay pacientes que incluso mueren esperando atención”, lamentó.

Según datos del dirigente, alrededor de 1,050 centros de salud del país son atendidos por una sola enfermera auxiliar, lo que refleja la enorme carga laboral y la falta de recurso humano en el sistema.

El presidente de ANEEAH en entrevista con Proceso Digital, sostuvo que el problema no es reciente, sino estructural. “No ha habido políticas de Estado de ningún gobierno, de todos los que han pasado, para resolverle el problema al pueblo hondureño”, afirmó, aunque reconoció que actualmente se observan algunas señales de interés por mejorar la situación.

Decreto de emergencia esperanzador, pero no hay mucho optimista

Respecto al decreto de emergencia aprobado para el sector, Orellana consideró que puede ser una “solución a medias”. “Si creemos que con esto se va a resolver todo el problema del sistema de salud, eso es completamente falso. Lo que podemos hacer es sentar las bases”, expresó, al tiempo que mencionó la grave mora quirúrgica, con más de 15 mil pacientes esperando una cirugía, especialmente en áreas como oncología.

También señaló que miles de personas esperan por meses o incluso años una cita con un especialista, debido a la falta de incentivos laborales en el sector público. “Un médico especialista gana alrededor de 44 mil lempiras en el sistema público, mientras que en el privado puede recibir hasta 70 mil, por eso se van”, explicó.

Nuevos hospitales versus viejos hospitales

En cuanto a infraestructura, el dirigente cuestionó la falta de inversión en hospitales existentes, como el Hospital Escuela, que cuenta con al menos 11 quirófanos fuera de funcionamiento. “Antes de pensar solo en hospitales nuevos, debemos mejorar lo que ya tenemos”, sostuvo.

Mencionó además casos como el Hospital Leonardo Martínez y el hospital de Tela, que se inundan con facilidad durante las lluvias, evidenciando el deterioro de la infraestructura.

Finalmente, Orellana llamó a la prudencia a los funcionarios del gobierno al generar expectativas en la población. “No vamos a pasar de un sistema de miseria a uno de primer mundo en dos años. Si se promete eso, todos vamos a terminar decepcionados”, concluyó, reiterando que el reto principal es fortalecer gradualmente el sistema con políticas reales, inversión en infraestructura y recurso humano. LB