Decretan ‘ley seca’ en centro de Ciudad de México por partido del Mundial México-Chequia

Ciudad de México – El Gobierno de Ciudad de México, capital del país, decretó este martes la ‘ley seca’ o prohibición para vender bebidas alcohólicas en establecimientos del centro urbano durante el miércoles, por el partido de la fase de grupos del Mundial de fútbol que enfrentará a la selección nacional contra República Checa.

En la Gaceta Oficial de la ciudad, la Secretaría de Gobierno informó que la prohibición afecta a cualquier bebida alcohólica, comenzará a partir de las 15:00 hora local (21:00 GMT) hasta las 7:00 horas del día siguiente y se circunscribe a todos los establecimientos del perímetro A del Centro Histórico, así como las colonias (barrios) de Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Esta medida se produce para el día del último partido de la fase de grupos que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca).

La ‘ley seca’ se aplica para tratar de evitar el descontrol que se produjo la semana pasada tras la victoria del combinado nacional contra Corea del Sur, cuyos festejos congregaron a unas 400.000 personas y dejaron unas 40 toneladas de basura, según informaron las autoridades.

El Tri ya está clasificado para la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que se prevén celebraciones similares tras la finalización del partido. EFE (AD)