Decretan emergencia en El Rosario ante lluvias que deja varios daños

Tegucigalpa– Al menos 15 comunidades en El Rosario, Comayagua quedan incomunicadas por deslaves, desplome de cajas puentes y carreteras a causa de las fuertes lluvias.

El edil de El Rosario, Armando Rodríguez un derrumbe se registró por las intensas lluvias provocaron que el municipio dejará incomunicada la zona.

El deslave afectó un radio de unos 10 kilómetros, según estiman los vecinos, indicó el alcalde, quien lamentó el hecho ocurrido la noche del martes en la aldea El Junco, aunque lo más importante es que no se contabilizan víctimas humanas.

Señaló que según información preliminar hay viviendas que resultaron dañadas y están en peligro de ser destruidas y tras el deslave hay pobladores que han quedado incomunicados con la cabecera municipal.

Rodríguez informó que ante la situación convocó a la corporación municipal para celebrar una reunión y decretar una emergencia y proceder a asistir a los pobladores afectados.

Asimismo, pidió el apoyo necesario a las autoridades de Copeco para que puedan ayudar a la población y evaluar los daños. IR