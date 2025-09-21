Decomiso de 25 kilos de cocaína y 1,143 libras de marihuana entre logros de plan Alcázar

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras informó este domingo que el plan Alcázar que tuvo lugar entre el 04 y 20 de septiembre dejó el decomiso de 25 kilos de cocaína y mil 143 libras de marihuana entre sus logros.

En dicho periodo fueron decomisadas 118 armas de fuego y 269 armas blancas, según el informe policial.

10 bandas delictivas fueron desarticuladas con dicho plan y se detuvo a 363 personas por distintos delitos.

Un total de 108 personas fueron detenidas por orden de captura en su contra, en dicho periodos, indicó la Policía en un informe gráfico.

Con la implementación de dicho plan también se logró la recuperación de 21 vehículos con reporte de robo.

A continuación Proceso Digital reproduce el informe gráfico publicado por la Policía Nacional: