Decomisaron cuatro fusiles AR-15, municiones y presunta droga ocultos en contenedor procedente de EEUU

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), a través de la División de Operaciones Especiales (DOPE), decomisaron un arsenal oculto en un contenedor procedente de los Estados Unidos durante una inspección desarrollada en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés, Cortés, Honduras.

La acción policial se ejecutó de manera coordinada con la Unidad de Control de Contenedores (UCC), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y equipos especializados de Aduanas, como parte de los controles permanentes orientados a prevenir el ingreso de armas, drogas y otros ilícitos al territorio nacional.

Durante la inspección del contenedor, que según documentación transportaba electrodomésticos, ropa, herramientas usadas y otras encomiendas, los equipos antidrogas localizaron seis cajas de cartón en cuyo interior se encontraban 12 armas de fuego, distribuidas en cuatro fusiles tipo AR-15, un rifle calibre .50, seis pistolas semiautomáticas y un revólver calibre .22 LR.

Asimismo, se decomisaron 22 cargadores para armas de fuego, de los cuales 17 corresponden a pistolas y cinco a fusiles, además de dos miras telescópicas utilizadas para aumentar la precisión del armamento.

Como parte de los indicios encontrados, las autoridades contabilizaron 2,682 municiones de distintos calibres, entre ellas 2,013 cartuchos de 9 milímetros, 399 cartuchos calibre .22, 150 cartuchos calibre .45, 75 cartuchos calibre .40, 21 cartuchos calibre .223, 17 cartuchos calibre .300 Blackout y siete cartuchos calibre .380, evidenciando la capacidad logística que representaba el arsenal decomisado.

Durante la operación también fueron encontrados 250 gramos de supuesta marihuana, por lo que todos los indicios fueron asegurados conforme al procedimiento legal correspondiente. Con este resultado, la DNPA saca de circulación armamento de alto poder, municiones y presunta droga que representan una amenaza para la seguridad ciudadana, contribuyendo a reducir la incidencia delictiva y evitando que este arsenal llegue a manos de estructuras criminales dedicadas a actividades ilícitas. (RO)