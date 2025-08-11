Decomisan varios kilos de droga y capturan a dos hombres en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula– Dos hombres fueron detenidos en posesión de varios kilos de cocaína en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

–Se estima que unos 100 kilos de supuesta cocaína son los decomisados.

El titular de Seguridad, Gustavo Sánchez, posteó en sus redes sociales sobre la captura y decomiso de varios kilos de cocaína.

Se indicó que a través de un operativo antidrogas se dio captura de dos hombres que en el interior del vehículo transportaban dos sacos conteniendo varios kilos de cocaína.

La operación se encuentra en curso, por lo que las autoridades darán a conocer en las próximas horas la cantidad de droga decomisada.

El detenido será trasladado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a las evidencias para ser presentado ante el Ministerio Público para el respectivo requerimiento fiscal. IR