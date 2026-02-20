Decomisan varios kilos de cocaína en Choluteca y capturan a dos hombres en Comayagua vinculados al narcotráfico

Tegucigalpa- En el punto de control policial de Pavana, Choluteca, decomisaron un vehículo con compartimiento falso donde trasladaban droga oculta, mientras que en Comayagua capturaron a dos hombres vinculados al tráfico de drogas.

La operación la realizó un equipo especializado de Fronteras y de la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

Durante la operación se decomisaron varios paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína que eran transportados en un doble fondo de un vehículo tipo pick-up.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y desarticular las redes vinculadas al cargamento incautado.

En Comayagua

En el municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, autoridades realizaron la captura de Wady Sebasthian Nazar Marín y Miguel Ángel Valdez Lanza, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico de drogas agravado.

Durante la operación se decomisaron aproximadamente 5.5 libras de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. IR