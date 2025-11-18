Decomisan varias armas de fuego en Morazán para esclarecer masacre en gimnasio

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este martes del decomiso de varias armas de fuego para esclarecer el homicidio múltiple en un gimnasio en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro.

Miembros de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula realizaron allanamientos en Morazán para recopilar indicios.

El equipo fiscal que dirige técnica y jurídicamente el proceso de investigación, intenta obtener toda aquella evidencia que permita identificar a los posibles autores y móvil del hecho violento.

Las víctimas de esta masacre fueron Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, quien se presume era el objetivo principal, junto a sus tres guardaespaldas: Néstor Lenin Lara Claros, Carlos Noé Lezama Jiménez y José Antonio Pérez Quijada.

Se ha decomisado armas de fuego de grueso calibre y otros, las cuales serán sometidas a peritaje en los laboratorios de Medicina Forense para determinar si fueron utilizadas en la perpetración del sangriento hecho.

Adicionalmente, se reporta la detención de varias personas que serán sometidas a un proceso de investigación para establecer su posible participación en este cuádruple crimen. AG