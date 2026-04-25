Decomisan más de 10 mil dólares en aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) decomisó a una persona más de 10 mil dólares en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés.

La intervención se desarrolló en el área de Aduanas, donde equipos antidrogas procedieron a la inspección de un ciudadano que se disponía a salir del país con destino a los Estados Unidos, detectando irregularidades en la declaración del dinero que transportaba.

Durante el procedimiento, se contabilizó un total de 10,168 dólares, además de 4 mil 464 lempiras en efectivo, los cuales eran trasladados en diferentes denominaciones sin haber sido debidamente declarados ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el informe, el ciudadano no logró justificar la procedencia del dinero, incurriendo en una infracción a la normativa vigente, lo que derivó en el decomiso inmediato del efectivo conforme a los protocolos establecidos.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que ordenó el decomiso del dinero, asimismo el individuo será puesto ante el Ministerio Público para seguir con el proceso legal. IR