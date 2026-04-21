Decomisan granadas, cartuchos y celulares en cárcel de «El Pozo»

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó de la incautación de dos granadas, teléfono celulares y cartuchos en la cárcel de «El Pozo» en el municipio de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La operación de registro fue desarrollada en los módulos en coordinación con personal del Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y agentes penitenciarios.

Durante la operación se logró la incautación de dos granadas de fragmentación, 15 cartuchos de 9 milímetros y dos teléfonos celulares.

En el caso de los artefactos explosivos encontrados, se activaron de inmediato los mecanismos de seguridad interinstitucional, procediendo a su entrega al escuadrón especializado de las Fuerzas Armadas para su manejo y disposición final, conforme a los lineamientos técnicos y bajo supervisión de la autoridad competente.

El INP reafirmó que todas sus actuaciones se desarrollan bajo estrictos estándares de seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos. AG