Decomisan en sur de Honduras medicamentos de contrabando valorado en 1.3 millones de lempiras

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), mediante acciones operativas ejecutadas por la Unidad Regional Antidrogas N°6 (URAN-6), logró el decomiso de un cargamento de medicamentos introducidos de manera ilegal al país, con valor superior a los 1.3 millones de lempiras.

El operativo se llevó a cabo en la aldea Jacalito, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, donde equipos antidrogas realizaron labores de vigilancia y seguimiento que culminaron con la detención de un ciudadano del sexo masculino, presuntamente vinculado al transporte del contrabando.

Durante la intervención, los agentes antidrogas inspeccionaron un vehículo tipo camioneta, en el cual se encontraron siete cajas de cartón que contenían una gran cantidad de medicamentos, entre ellos aspirina, inyecciones, vitaminas y fármacos controlados, los cuales eran transportados sin la documentación legal correspondiente.

Entre los productos decomisados destacan más de 420 cajas de aspirina, 800 inyecciones, cientos de unidades de vitaminas y medicamentos como ranitidina, clonazepam, lorazepam y rivotril, lo que representa un valor económico aproximado de un millón 372 mil 915.00 lempiras.

Asimismo, como parte de la evidencia, se decomisó el vehículo en el que se transportaban los productos irregulares, así como un teléfono celular que será objeto de análisis para fortalecer el proceso investigativo.

El detenido y la evidencia decomisada serán puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Choluteca, donde se continuará con el proceso legal correspondiente conforme a la ley. (RO)