Decomisan en la capital cargamento de pólvora valorado en 1.5 millones de lempiras

Tegucigalpa – Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) realizaron el decomiso de 1.5 millones de lempiras en productos elaborados con pólvora.

En el Distrito Central existe una ordenanza municipal que prohíbe la venta, compra, distribución y uso de pólvora.

El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas de hasta 60 mil lempiras, advirtieron las autoridades.

Cabe señalar que, en la capital está prohibido la venta, comercialización y manipulación de productos a base de pólvora, por lo que también se establecen multas contra los padres de menores quemados.

En ese contexto, las autoridades emprenderán acciones legales en contra de los padres de los menores que resulten con quemaduras a causa de la pólvora.

Durante la presente temporada navideña se registran cinco menores quemados por pólvora en el territorio nacional. (RO)