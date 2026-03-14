Decomisan en Choluteca diez pericos “frente naranja” ofertados en redes sociales

Tegucigalpa – La Fiscalía de Medio Ambiente de Choluteca, a través de la Sección Técnico Ambiental, ejecutó el decomiso de diez periquitos frente naranja (Eupsittula canicularis), los cuales estaban siendo ofertados de manera ilegal a través de redes sociales.

La operación fue coordinada tras recopilar información sobre la venta de estas especies en la ciudad de San Marcos de Colón, Choluteca.

En la acción participaron agentes de tribunales con el acompañamiento estratégico de miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y especialistas del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Tras ubicar la vivienda donde se encontraban los ejemplares, se procedió a su recuperación inmediata.

Posterior al decomiso, las aves fueron evaluadas por un biólogo para verificar su estado de salud y garantizar que reciban la asistencia necesaria en un centro especializado en el tratamiento y rescate de fauna silvestre. Cabe destacar que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta especie nativa en nuestro territorio y Centroamérica se encuentra en estado de vulnerabilidad debido al tráfico ilícito y la pérdida de su hábitat natural.

En este contexto, el Ministerio Público recordó a la ciudadanía que el artículo 328 del Código Penal vigente establece penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 200 hasta 500 días para quienes pongan en peligro la biodiversidad mediante el tráfico de especies. Además, si estas conductas se realizan con fines de lucro, la pena se incrementará en un tercio.

De igual forma, el Acuerdo N° 020-2024 del ICF aprueba el Reglamento Especial Procedimental para la Aplicación de Multas y Sanciones por faltas administrativas contra la vida silvestre en Honduras. Este marco faculta al ICF para decomisar, sancionar y multar la posesión o tráfico ilegal con penas pecuniarias que oscilan entre un (1) mes de salario mínimo hasta mil salarios mínimos.

La Fiscalía del Medio Ambiente en Choluteca instó a la población a denunciar cualquier indicio de tráfico de fauna y a participar activamente en el proceso judicial. (RO)