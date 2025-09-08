Decomisan droga y capturan a tres personas en operativo antidrogas en La Mosquitia

Tegucigalpa- La captura de tres hondureños en posesión de droga se dio en el Mar Caribe en las últimas horas por miembros de la Fuerza Naval.

El portavoz de las FFAA, Mario Rivera informó que se recibió una alerta sobre la presencia de una posible embarcación sospechosa de transportar droga, por lo que de inmediato las Fuerzas Armadas a través de equipos del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales se trasladaron a la altura del sector de Tocamacho, Gracias a Dios.

En ese sentido, indicó que ubicado a cinco millas náuticas de la costa, se realizó la intercepción de una embarcación de 25 pies de eslora con un motor, con tres ciudadanos hondureños a bordo.

Dentro de la embarcación se encontraron cinco barriles de 50 galones de combustible vacíos y un paquete grande, color blanco, conteniendo en su interior varios paquetes de supuesta cocaína.

Los detenidos y la evidencia están siendo trasladados hacia la Estación Naval de Trujillo.

Una vez en tierra los miembros de la Fiscalía procederán al conteo de la droga y se trasladará a los detenidos a los juzgados competentes acusados de tráfico de drogas. IR