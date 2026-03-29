Decomisan droga en fondo falso de una camioneta en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula- Oculta en un compartimiento falso de un vehículo fue encontrado un fuerte cargamento de droga en Villanueva, Cortés.

La operación a cargo de la Policía Antidrogas en la zona logró identificar el vehículo y tras un registro encontró la droga.

Se estima que la droga está valorada en unos 10 millones de lempiras.

Este golpe, según las autoridades policiales, se le dio a la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13.

En el transcurso del día, las autoridades policiales darán a conocer la cantidad de droga decomisada.

En la operación también se detuvo a una persona que será puesta a las órdenes de la justicia por tráfico de drogas. IR