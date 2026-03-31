Decomisan droga en allanamientos en San Lorenzo, Valle

Tegucigalpa– Durante allanamiento en San Lorenzo, autoridades localizaron varias caletas llenas de supuesta droga, como parte de acciones contra el narcotráfico en la zona sur del país.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de droga decomisada.

Datos preliminares indican que la droga estaba oculta en una caleta hecha en el suelo y sobre ella una cama.

La droga supuestamente pertenece a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

La operación continúa en la zona donde los allanamientos se realizan en varias viviendas. IR