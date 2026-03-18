Decomisan droga con leyenda “Gorila Hush” en empresa de encomiendas

Tegucigalpa – Seis paquetes de marihuana fueron decomisados hoy en una empresa de encomienda de la ciudad de San Pedro Sula, informó el Ministerio Público.

En ese orden, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), de la Dirección nacional Policial de Servicios Comunitarios (DNPSC) y de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 7, realizaron inspección en una empresa de encomiendas donde se encontró una caja conteniendo seis paquetes conteniendo hierba seca, supuesta marihuana.

Los paquetes presentan un peso cada uno de tres libras y se considera un producto de alta calidad y con la leyenda Gorila Hush.

Las investigaciones ahora están centradas en identificar a la persona que llegó a la empresa a dejar la encomienda, que aparentemente iba con destino a los Estados Unidos, informó el MP.

Esta no es la primera vez que se decomisa droga en una encomienda.

Este es considerado un “modus operandi” de varias estructuras criminales.

No obstante, esta forma es utilizada para mover droga a corta distancia.

En esta ocasión se investiga si la droga iba dirigida hacia Estados Unidos, se informó. (RO)