Decomisan droga camuflada en lácteos en el aeropuerto Villeda Morales

Tegucigalpa – Detectives de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) decomisaron en las últimas horas un cargamento de droga oculto en productos lácteos en el aeropuerto internacional Villeda Morales.

El director de la DLCN, Ever Mejía, comentó que detectives de la DLNC inspeccionaron una serie de encomiendas y que encontraron cuatro cajas que contenían productos lácteos como queso y pan.

“En ellos se encontró un producto que no tenía nada que ver, se hicieron las pruebas de campo y dio positivo a supuesto clorhidrato de cocaína”, dijo Mejía.

Señaló que esta encomienda tenía como destino Estados Unidos.

Añadió que un equipo de Medicina Forense determinará el peso, la pureza y la extracción de la droga de los productos. AG