Decomisan dos kilos de supuesta cocaína y captura a presunto traficante en Colón

Tegucigalpa – En el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF-GOET), ejecutaron una operación que dejó como resultado la detención de un ciudadano del sexo masculino originario de Juticalpa, Olancho por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

La acción policial se desarrolló en el Punto de Control Interno ubicado en Corocito, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, como parte de los operativos estratégicos orientados a contrarrestar el narcotráfico y delitos conexos en esta zona del país.

De acuerdo con las diligencias investigativas, el sospechoso fue requerido mientras se conducía en un vehículo, en el cual transportaba supuesta sustancia ilícita, siendo interceptado mediante labores de inteligencia ejecutadas por los equipos antidrogas.

Durante la operación, se logró el decomiso de dos paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, uno de ellos con la leyenda “COMPA”, conteniendo en su interior polvo blanco, supuestamente clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de dos kilogramos.

Asimismo, se aseguró un vehículo tipo pick up, el cual se presume era utilizado para el traslado de la supuesta droga, fortaleciendo las líneas de investigación en torno a esta actividad ilícita.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Local de Trujillo, Colón, junto a la evidencia decomisada, para continuar con el proceso legal correspondiente. (RO)