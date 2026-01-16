Decomisan cocaína en buque de carga en Puerto Cortés

San Pedro Sula – En el marco de los operativos de control y combate al narcotráfico, la Policía Nacional decomisó en las últimas horas 10 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína durante la inspección de un buque de carga en la terminal marítima de Puerto Cortés, al norte de Honduras.

– La droga fue encontrada en una embarcación que había salido de Colombia con destino a EEUU.

La presunta droga era transportada oculta en uno de los compartimientos de la embarcación, la cual había zarpado de Colombia y tenía como destino final los Estados Unidos de América.

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada en el cuadrante 5, específicamente en la bodega de carga de la proa, donde agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con personal de la Marina Mercante, localizaron 10 paquetes rectangulares que contenían la sustancia ilícita.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las diligencias continúan bajo el acompañamiento del Ministerio Público, que remitirá muestras del decomiso a sus laboratorios para confirmar que se trata de cocaína, establecer su grado de pureza y determinar su valor en el mercado ilícito.

La fiscal que conoció del caso autorizó que la embarcación continuará su recorrido, abandonando las instalaciones del centro logístico de la operadora portuaria rumbo a Estados Unidos. IR

Decomisos de Cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.-Puerto Corté- 16 de enero – 10 kilos