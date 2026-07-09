Decomisan cigarrillos de contrabando valorados en más de L. 6 millones en El Paraíso

Tegucigalpa – La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), logró un contundente golpe contra el contrabando al detener a dos ciudadanos hondureños y decomisar un cargamento de 2 millones 270 mil cigarrillos de procedencia extranjera, valorado preliminarmente en más de 6.8 millones de lempiras.

Este operativo se desarrolló, en el Punto de Control Interno Fronterizo Las Crucitas, municipio de Potrerillos, departamento de El Paraíso.

La acción policial fue ejecutada por especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) de la Direccion Nacional de Servicios Policiales Fronterizos DNSPF, quienes mantenían un operativo fijo de control cuando requirieron un camión que, según sus ocupantes, transportaba papel higiénico.

Al realizar una inspección minuciosa, los funcionarios descubrieron que debajo de la carga se ocultaban 237 cajas de cartón que contenían cigarrillos de las marcas JLOONG y MODERN, ambos de origen chino, distribuidos estratégicamente para evadir los controles fronterizos.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos ciudadanos de 40 y 46 años, originarios y residentes de El Paraíso, a quienes se les supone responsables del delito de contrabando, en perjuicio de la hacienda pública.

Asimismo, se procedió al decomiso del vehículo utilizado para el transporte de la mercancía ilícita.

Tras la coordinación con la Fiscalía de turno y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se efectuó el conteo oficial del cargamento y se realizaron las diligencias correspondientes conforme a ley.

Los detenidos fueron remitidos a la UDEP-07 de Danlí, mientras que la mercancía y el vehículo quedaron bajo custodia para posteriormente ser sometidos al peritaje por parte de la autoridad aduanera. JS