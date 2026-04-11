Decomisan casi un millón de lempiras en allanamientos en Valle

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), ejecutó una operación que culminó con el decomiso de 960,000 lempiras en efectivo (casi un millón de lempiras), durante un allanamiento de morada en Nacaome, departamento de Valle.



Este resultado, es producto de un trabajo coordinado y orientado a contrarrestar el delito de lavado de activos en la zona sur del país.



La operación fue desarrollada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

En la operación no se reportan personas detenidas.

El dinero será puesto a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación. IR