Decomisan armas, municiones y marihuana en contenedor de aduana en Puerto Cortés

San Pedro Sula – El Ministerio Público informó que durante una operación en conjunto con diferentes cuerpos policiales y de inteligencia logró el decomiso de armas de fuego y droga en un contenedor en las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana, en Puerto Cortés.

La operación fue dirigida técnica y jurídicamente por el Ministerio Público, y en ella participaron detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), de la Dirección Nacional Policía Antidroga (DNPA), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y personal de Aduanas.

Durante la inspección realizada a un contenedor se encontró en su interior dos armas de fuego, siete cajas repletas de municiones y dos paquetes conteniendo hierba seca, supuesta marihuana.

Todo lo decomisado venía como encomienda y cuidadosamente empaquetado para evitar cualquier alerta.

Los agentes de tribunales asignados a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), de la Regional del Norte, continúan con los procesos investigativos recopilando toda la información necesaria que permita identificar al remitente como al destinatario. IR