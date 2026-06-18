Decomisan armamento y uniformes policiales durante captura ejecutada en Choluteca

Choluteca – Como parte de las operaciones estratégicas que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), mantiene de forma permanente a nivel nacional para combatir el crimen organizado y reducir la incidencia delictiva, en las últimas horas se ejecutó una importante acción operativa en el departamento de Choluteca, logrando resultados contundentes contra actividades ilícitas vinculadas a estructuras criminales.

– Armas e indumentaria de los órganos de seguridad del Estado podrían estar vinculadas a la comisión de delitos de alto impacto en la zona sur del país.

La operación fue desarrollada mediante un allanamiento de morada con orden judicial en la Residencial Galileas, municipio de Choluteca, donde equipos especiales de investigación e inteligencia de la DAET, lograron la captura de un ciudadano de 49 años, identificado únicamente como Hugo, por suponerlo responsable de los delitos de portación y tenencia ilegal de armas de fuego, así como por la posesión de indumentaria similar a la utilizada por los cuerpos de seguridad del Estado.

Durante la intervención las autoridades decomisaron una escopeta calibre 12, una pistola tipo Glock, cargadores y municiones de diversos calibres, incluyendo munición para armas de uso prohibido, además de una mira táctica para arma de fuego; asimismo, se encontraron otros elementos de interés investigativo que podrían estar relacionados con actividades criminales desarrolladas en la región.

Entre las evidencias aseguradas también figura un chaleco antibalas con distintivos de la Policía Nacional, un dron, varios teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis especializados para determinar su posible utilización en acciones delictivas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, tanto las armas de fuego como la indumentaria decomisada podrían haber sido utilizadas para facilitar la comisión de delitos de alto impacto.

En ese sentido, expertos de la DAET desarrollarán procesos técnicos y periciales orientados a establecer si estas evidencias guardan relación con hechos criminales ocurridos recientemente en la zona sur del país.

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las operaciones de inteligencia, investigación y respuesta inmediata en todo el territorio nacional, exhortando a la ciudadanía a continuar colaborando mediante la denuncia oportuna a través de la línea 143, mecanismo seguro y confidencial para reportar actividades relacionadas con la extorsión y otros delitos. JS