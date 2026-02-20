Decomisan 82 paquetes de supuesta cocaína ocultos en pickup en Choluteca

Pavana, Choluteca – Un cargamento que preliminarmente alcanzaría los 82 kilogramos de supuesta cocaína fue decomisado por agentes de la Policía Nacional en el punto de control interno de Pavana, en el departamento de Choluteca.

– Los 82 paquetes rectangulares de la presunta droga eran transportados en compartimientos falsos.

La operación fue ejecutada por miembros de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), tras recibir información de equipos de inteligencia sobre el presunto trasiego de estupefacientes que se desplazaba por el eje carretero CA-5 Sur.

Durante el operativo, los agentes identificaron un vehículo tipo pickup que coincidía con las características descritas en la alerta. Al practicar la inspección con equipo de escaneo, los policías fronterizos detectaron compartimientos falsos, conocidos como “caletas”, ocultos en la estructura del automotor.

El vehículo presentaba doble fondo acondicionado para el transporte de la presunta droga, donde se encontraron 82 paquetes rectangulares, con un peso de un kilo cada uno. Especialistas de la DNPA realizaron las pruebas de campo en el lugar, las cuales arrojaron resultado positivo preliminar para cocaína.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; no obstante, las autoridades continúan con las diligencias investigativas para identificar y ubicar a quienes se transportaban en el vehículo al momento del operativo.

Las muestras de la sustancia incautada serán remitidas a los laboratorios de Medicina Forense, donde se efectuará el análisis científico correspondiente para confirmar que se trata de cocaína, así como determinar su peso exacto, grado de pureza y el valor estimado en el mercado ilícito. JS

Decomisos de Cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Corté -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos

3.– Pavana, Choluteca -19 de febrero- 82 kilos