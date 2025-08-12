Decomisan 72 paquetes de supuesta marihuana ocultos en parlante que sería enviado por encomienda en Tocoa

Tegucigalpa– Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), decomisaron varios paquetes que contenían supuesta marihuana, ocultos dentro de un parlante de sonido que sería enviado por encomienda.

– La supuesta marihuana oculta en el parlante tenía como destino un sector de Pespire.

La inspección se llevó a cabo en una empresa de envíos, donde, según el reporte policial, los agentes antidrogas detectaron una irregularidad en el peso del artefacto.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos y bajo la supervisión de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), se procedió a abrir el parlante, encontrando en su interior 72 paquetes de supuesta marihuana.

De acuerdo con especialistas antidrogas dicho decomiso tiene un valor aproximado de 160 mil lempiras, asimismo se establecerán las investigaciones correspondientes para capturar a las personas responsables de esta actividad ilícita. IR