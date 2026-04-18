Decomisan 58 kilos de cocaína y otros 559 de marihuana en distintas operaciones en Bolivia

La Paz – La fuerza antinarcóticos de Bolivia decomisó más de 58 kilos de cocaína y poco más de media tonelada de marihuana en distintas operaciones desarrolladas en las últimas horas, informó este sábado el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

En las operaciones fueron incautados «más de 58 kilogramos de cocaína» y «más de 559 kilogramos de marihuana», por lo que «más de 600 kilos de droga fueron retirados de circulación», indicó Justiniano en sus redes sociales.

Una de las operaciones se efectuó el viernes en la región andina de Potosí, en la frontera con Chile, donde se encontró un vehículo abandonado que «escondía droga en un compartimiento prefabricado», señaló.

Además, en la localidad de Locotal, en la zona central del Trópico de Cochabamba, se detectó un camión cargado con ladrillos de construcción que «llevaba debajo una carga importante de marihuana, cuidadosamente camuflada», precisó el viceministro.

También hubo operaciones en el departamento oriental de Santa Cruz y «en otras regiones con allanamientos, controles y casos de transporte de droga en cápsulas dentro del cuerpo», agregó.

Justiniano mencionó que «no son hechos aislados. Es la misma lógica: ocultamiento, transporte, distribución» y aseguró que el Estado responderá para frenar al narcotráfico.

Esta semana, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó su preocupación por la «creciente violencia» vinculada al narcotráfico y la «aparición de carteles organizados» en el país. EFE