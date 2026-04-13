Decomisan 55 paquetes de supuesta marihuana en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Autoridades de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) realizaron el decomiso de 55 paquetes de marihuana y la captura de dos sospechosos en la zona norte del país.

En la operación participaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que permitió luego de una operación de vigilancia y seguimiento, la detención de Gilmer Fernando González y Mario René Martínez Valladares.

La operación también dejó como resultado el decomiso de 45 paquetes de hierba seca (supuesta marihuana), tres teléfonos celulares y un vehículo tipo camioneta marca Mitsubishi, color plateado utilizado para la movilización y el transporte de la droga.

El equipo fiscal también reportó el decomiso de unas 100 libras de marihuana que se encontraban en pequeños paquetes, 10 en total, los cuales eran trasladados en el interior de la llanta de repuesto del automóvil.

Las autoridades brindarán un informe final del total de droga decomisada en esta operación, se informó. (RO)

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa, Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

13. Santa Bárbara – 15 de octubre – 44 kilos

14. Gracias, Lempira – 16 de octubre – 54 kilos

15. El Paraíso- 10 de noviembre-23 kilos

16.- La Ceiba, Atlántida– 21 de noviembre- 12 kilos



