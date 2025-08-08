Decomisan 440 mil 520 cigarrillos ingresados de contrabando en Roatán

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), en una operación conjunta, decomisó 440 mil 520 unidades de cigarrillos que no cumplían con los requisitos legales para su comercialización en el país. El operativo se realizó en Roatán, Islas de la Bahía.

El decomiso tuvo lugar tras la inspección de las instalaciones de un obligado tributario, en la que participaron agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en colaboración con agentes de tribunales de la Fiscalía, quienes inventariaron el producto.

Los cigarrillos de la marca Winston, de origen estadounidense, fueron retirados del mercado debido a que las cajetillas carecían del pictograma de advertencia sanitaria, obligatorio por ley y emitido por el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).

El producto que fue incautado y retirado del mercado, quedará en calidad de depósito y bajo resguardo de las autoridades, hasta que el Tribunal de Justicia que conozca el caso, disponga la destrucción de este.

La FE-CDTC realizó un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada al contrabando o la defraudación fiscal. La participación ciudadana es crucial para proteger los ingresos públicos y fortalecer la economía del país, resaltó la dependencia. (RO)