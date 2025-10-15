Decomisan 44 kilos de clorhidrato de coca en un vehículo en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Agentes de la Policía Nacional decomisaron este miércoles 44 kilos de clorhidrato de cocaína en un vehículo pick up en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La operación fue realizada por miembros de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) quienes encontraron el cargamento de droga en un compartimiento falso de un vehículo.

El cargamento está valorizado en cientos de miles de dólares en el mercado negro, fue detectado gracias a la Unidad Canina K-9 y la intervención del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), que, junto a la tecnología de escáner, permitió localizar la droga oculta en la paila del automotor.

El conductor del vehículo al percatarse abandonó el automotor emprendiendo la huida hacia una zona boscosa. AG

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa, Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

13. Santa Bárbara – 15 de octubre – 44 kilos

14. Gracias, Lempira – 16 de octubre – 54 kilos



