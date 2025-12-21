Decomisan 356 libras de marihuana y capturan a cuatro personas en Santa Bárbara

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) logró el decomiso de 356 libras de supuesta marihuana y la captura de cuatro personas durante una operación policial desarrollada en el departamento de Santa Bárbara.

Según el informe policial, los detenidos son tres hombres y una mujer, quienes fueron interceptados a la altura del desvío Pito Solo, Santa Bárbara, tras una inspección a los vehículos en los cuales se desplazaban.

Como resultado de la operación, se decomisaron 178 paquetes dobles conteniendo supuesta marihuana, con un peso aproximado de 356 libras, así como dos vehículos tipo pick-up, utilizados para el traslado de la droga.

El decomiso fue ejecutado de manera conjunta con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), fortaleciendo las acciones estratégicas de combate al tráfico de drogas.

Los detenidos están siendo remitidos ante las autoridades competentes en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), de San Pedro Sula. IR