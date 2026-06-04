Decomisan 240 paquetes de supuesta marihuana en La Unión, Lempira

Tegucigalpa – Autoridades policiales de Honduras decomisaron hoy 240 paquetes de supuesta marihuana en La Unión, Lempiras, occidente de Honduras.

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), asignados a la Unidad Regional Antidrogas No. 4 (URAN-4) de Copán, en conjunto con otras dependencias policiales y bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), ejecutaron una operación que permitió el decomiso de más de 240 paquetes de supuesta marihuana y la detención de cuatro personas en el occidente del país, confirmó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

La acción policial se desarrolló en la carretera que conduce desde el municipio de La Unión, Lempira, hacia San Nicolás, Santa Bárbara, donde los equipos antidrogas interceptaron un vehículo tipo pick-up que era objeto de seguimiento por sospechas de estar siendo utilizado para el transporte de sustancias ilícitas, detalló.

Durante la inspección del automotor, los agentes localizaron compartimientos falsos elaborados de manera artesanal, donde encontraron 77 paquetes dobles y 21 paquetes sencillos que contenían supuesta marihuana, ocultos estratégicamente con el propósito de evadir los controles policiales establecidos en la zona.

Posteriormente, al continuar con la revisión, los funcionarios detectaron otros paquetes escondidos en una de las llantas del vehículo, contabilizando 29 paquetes dobles y ocho paquetes sencillos adicionales, para un total de 106 paquetes dobles y 29 paquetes sencillos, equivalentes a 241 paquetes de presunta marihuana. (RO)