Decomisan 154 paquetes de supuesta cocaína ocultos en “caletas” de una camioneta en Choluteca

Pavana, Choluteca – Un total de 154 paquetes rectangulares con supuesta cocaína fueron extraídos de compartimientos falsos de una camioneta que fue interceptada por equipos antidrogas de la Policía Nacional en un sector del departamento de Choluteca, al sur de Honduras.

– Dos mujeres -madre e hija- que se transportaban en el vehículo junto a un menor fueron detenidas durante la operación.

El vehículo, una camioneta marca Ford Explorer, color rojo y con placas HDW-0653, era conducido por dos mujeres que viajaban en compañía de un menor de edad cuando fueron requeridos por agentes de la Policía de Fronteras mientras transitaban por la comunidad de Los Rincones, municipio de Namasigüe.

Las ahora arrestadas son originarias del departamento de Copán y residentes en un sector de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Las detenidas responden a los nombres de Gloria Rita Interiano Melgar (51) y su hija Angie Yariela Mejia Interiano (28).

Durante la inspección inicial, los uniformados observaron varios paquetes de color café ocultos bajo los asientos del automotor, por lo que decidieron trasladarlo a las instalaciones del punto de control interno de Pavana para someterlo a una revisión más exhaustiva.

Mediante el uso de escáneres de fibra óptica, se detectaron múltiples compartimientos falsos en los que se encontraban ocultos los paquetes rectangulares. Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Entre la evidencia se decomisó:

– 154 paquetes rectangulares de supuesto clorhidrato de cocaína

– 2,000 dólares estadounidenses en efectivo

– 02 teléfonos celulares

– 01 vehículo tipo camioneta, marca Ford Explorer XLT, la cual fue decomisada conforme al procedimiento establecido por la ley.

En total fueron decomisados 154 paquetes, los cuales serán remitidos, junto con las dos mujeres detenidas, a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso investigativo. Las sospechosas son originarias de Copán y residentes en Tegucigalpa. En cuanto al menor de edad, fue puesto a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, institución que determinará las medidas correspondientes conforme a la ley.

Una vez que el cargamento sea sometido a análisis de laboratorio en Medicina Forense, se determinarán su peso exacto, grado de pureza y el valor estimado que podría alcanzar en el mercado ilícito. Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para establecer la procedencia del supuesto estupefaciente y el destino que tendría dentro de la cadena del narcotráfico. JS

Decomisos fuertes de cocaína – 2026

N°. | Lugar | Fecha | Destino

1.- Puerto Cortés -16 de enero- 10 kilos

2.– El Triunfo, Choluteca -03 de febrero- 130 kilos

3.– Pavana, Choluteca -19 de febrero- 82 kilos

4.– Guasaule, Choluteca -4 de marzo- 170 kilos

5.– Juticalpa, Olancho -2 de mayo- 70 kilos

6.– Pimienta, Cortés -8 de junio- 172 kilos

7.– Namasigue, Choluteca -29 de junio- 154 kilos

