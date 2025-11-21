Decomisan 12 kilos de cocaína y captura a cinco personas en operativos en La Ceiba

Tegucigalpa- En las últimas horas fueron capturadas cinco personas a quienes les decomisaron 12 kilos de cocaína en operativos realizados en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Las operaciones fueron desarrolladas por funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en coordinación con Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).



Mediante allanamiento de moradas, ejecutados en la colonia Prados de la Misericordia, barrio Boca Vieja y colonia La Olímpica, se logró la ubicación y detención de los sospechosos.



En los allanamientos realizados en las zonas ya mencionadas se capturó a tres personas, dos hombres de 64 y 53 años, y una mujer de 51 años. Durante la inspección se decomisaron cuatro paquetes de color negro y amarillo, conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, así como un teléfono celular.



En una operación simultánea en la colonia La Olímpica, se detuvo a dos hombres, de 43 y 37 años respectivamente, a quienes se les decomisó un saco blanco, conteniendo ocho paquetes envueltos en papel polipel, con la misma leyenda, todos con supuesta cocaína. Además, se aseguró un vehículo tipo turismo y un celular.



En total, las acciones policiales permitieron el decomiso de 12 paquetes que suman aproximadamente 12 kilos de supuesta cocaína, afectando significativamente las estructuras dedicadas al tráfico de drogas en la zona atlántica.



Los cinco ciudadanos fueron detenidos por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de droga agravado y asociación para delinquir, en perjuicio de la Salud Pública y otros derechos.

Las cinco personas serán remitidas ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la fiscalía de turno correspondiente para continuar el proceso conforme a ley. IR

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa, Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

13. Santa Bárbara – 15 de octubre – 44 kilos

14. Gracias, Lempira – 16 de octubre – 54 kilos

15. El Paraíso- 10 de noviembre-23 kilos

16.- La Ceiba, Atlántida– 21 de noviembre- 12 kilos



